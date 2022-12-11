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У Львові через негоду впали більше сотні дерев, пошкоджено 10 машин

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Львів, Неділя 11 грудня 2022 17:34
У Львові через негоду впали більше сотні дерев, пошкоджено 10 машин Фото: у Львові через негоду впали більше сотні дерев, пошкоджено 10 машин (city-adm.lviv.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Львові через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок впало 119 дерев. При падінні вони пошкодили 10 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що 45 дерев впало на Сихові, 28 - у Франківському районі, 17 - у Личаківському, 13 - у Галицькому, 10 - у Шевченківському та 7 - у Залізничному районі.

Станом на 15:30 було прибрано вже 84 дерева, а 35 перебували в роботі.

Орім того, через падіння дерев сталося 32 пориви на мережах ЛКП "Львівсвітло". Спеціалісти вже ліквідували 5 пошкоджень, а 27 в роботі.

Вона також зазначила, що трамваї і тролейбуси поки на лінії не виходять.

РБК-Україна повідомляло, що через негоду у Львові зупинилися трамваї і тролейбуси.

Додамо, завтра частину України накриє невеликий сніг, місцями дощ.

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