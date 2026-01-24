UA

Україну накриє ожеледиця та мокрий сніг: оголошено перший рівень небезпеки

Ілюстративне фото: Україну накриє ожеледиця та мокрий сніг (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 25 січня, на дорогах більшості регіонів України прогнозують ожеледицю, що може суттєво ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та КМДА.

Де очікується погіршення погоди

За даними синоптиків, ожеледиця на дорогах прогнозується по всій території країни. Вдень у західних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях (на Закарпатті - вночі) можливі ожеледь і налипання мокрого снігу.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити небезпеку для учасників дорожнього руху.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Києві

У столиці 25 січня також очікується ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг.

Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від 8 до 10 градусів морозу, вдень - від 5 до 7 градусів морозу.

Рекомендації для водіїв

У зв’язку з ускладненням погодних умов водіям радять:

  • дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції;
  • уникати різких і ризикованих маневрів;
  • знижувати швидкість біля пішохідних переходів і дитячих установ;
  • вмикати габаритні або протитуманні фари;
  • не виїжджати на дороги на літніх шинах;
  • за можливості користуватися громадським транспортом;
  • не залишати автомобілі на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах руху, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Поради пішоходам

Пішоходам рекомендують бути особливо уважними:

  • пересуватися повільно, ступаючи на всю підошву;
  • не тримати руки в кишенях, щоб легше тримати рівновагу;
  • у разі втрати рівноваги намагатися швидко присісти;
  • пам’ятати, що гальмівний шлях авто на слизькій дорозі збільшується у 4–5 разів;
  • бути обережними поблизу проїжджої частини.

Водночас, за прогнозом синоптиків, в Україні завтра, 25 січня, очікується незначне потепління. Водночас прогнозується невеликий сніг.

