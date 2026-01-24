Украину накроет гололедица и мокрый снег: объявлен первый уровень опасности

Где ожидается ухудшение погоды

По данным синоптиков, гололедица на дорогах прогнозируется по всей территории страны. Днем в западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях (на Закарпатье - ночью) возможны гололед и налипание мокрого снега.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать опасность для участников дорожного движения.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погода в Киеве

В столице 25 января также ожидается гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой снег.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем - от 5 до 7 градусов мороза.

Рекомендации для водителей

В связи с осложнением погодных условий водителям советуют:

соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;

избегать резких и рискованных маневров;

снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений;

включать габаритные или противотуманные фары;

не выезжать на дороги на летних шинах;

по возможности пользоваться общественным транспортом;

не оставлять автомобили на тротуарах, обочинах и крайних полосах движения, чтобы не мешать работе спецтехники.

Советы пешеходам

Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными: