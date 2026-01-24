RU

Украину накроет гололедица и мокрый снег: объявлен первый уровень опасности

Иллюстративное фото: Украину накроет гололедица и мокрый снег (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 25 января, на дорогах большинства регионов Украины прогнозируют гололедицу, что может существенно осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и КГГА.

Где ожидается ухудшение погоды

По данным синоптиков, гололедица на дорогах прогнозируется по всей территории страны. Днем в западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях (на Закарпатье - ночью) возможны гололед и налипание мокрого снега.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать опасность для участников дорожного движения.

Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погода в Киеве

В столице 25 января также ожидается гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой снег.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем - от 5 до 7 градусов мороза.

Рекомендации для водителей

В связи с осложнением погодных условий водителям советуют:

  • соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;
  • избегать резких и рискованных маневров;
  • снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений;
  • включать габаритные или противотуманные фары;
  • не выезжать на дороги на летних шинах;
  • по возможности пользоваться общественным транспортом;
  • не оставлять автомобили на тротуарах, обочинах и крайних полосах движения, чтобы не мешать работе спецтехники.

Советы пешеходам

Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными:

  • передвигаться медленно, ступая на всю подошву;
  • не держать руки в карманах, чтобы легче держать равновесие;
  • в случае потери равновесия стараться быстро присесть;
  • помнить, что тормозной путь авто на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • быть осторожными вблизи проезжей части.

 

В то же время, по прогнозу синоптиков, в Украине завтра, 25 января, ожидается незначительное потепление. В то же время прогнозируется небольшой снег.

