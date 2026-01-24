Украину накроет гололедица и мокрый снег: объявлен первый уровень опасности

В воскресенье, 25 января, на дорогах большинства регионов Украины прогнозируют гололедицу, что может существенно осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и КГГА.
По данным синоптиков, гололедица на дорогах прогнозируется по всей территории страны. Днем в западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях (на Закарпатье - ночью) возможны гололед и налипание мокрого снега.
Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать опасность для участников дорожного движения.
Объявлен I уровень опасности (желтый).
В столице 25 января также ожидается гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой снег.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем - от 5 до 7 градусов мороза.
В связи с осложнением погодных условий водителям советуют:
Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными:
В то же время, по прогнозу синоптиков, в Украине завтра, 25 января, ожидается незначительное потепление. В то же время прогнозируется небольшой снег.