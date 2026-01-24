До України йде потепління: синоптики дали прогноз погоди на 25 січня
В Україні завтра, 25 січня, очікується незначне потепління. Водночас прогнозується невеликий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцентр.
"Мороз, схоже, пардон, зовсім здувається з усіма наслідками.Тепло йде явно до нас, хіба невелике просідання в кінці січня - на початку лютого. Тепла погода прийде з опадами, а що ж? Це ж атлантичні процеси!", - розповіла Діденко.
За даними синоптиків, завтра в Україні буде хмарно. Невеликий сніг (на півдні та заході з дощем), вночі на Прикарпатті, вдень в центральних областях помірний сніг.
Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті й вночі) ожеледь, налипання мокрого снігу.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура на північному сході та сході країни вночі 12-17° морозу, вдень
7-12° морозу. На півдні та заході вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла).
На решті території вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.
Погода у Києві
У Києві завтра буде хмарно, очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу, у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 5-7° морозу.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, чи справді цей січень в Україні - холодніший за норму, та якою може бути погода на початку лютого.