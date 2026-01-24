ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє ожеледиця та мокрий сніг: оголошено перший рівень небезпеки

Україна, Субота 24 січня 2026 20:45
UA EN RU
Україну накриє ожеледиця та мокрий сніг: оголошено перший рівень небезпеки Ілюстративне фото: Україну накриє ожеледиця та мокрий сніг (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 25 січня, на дорогах більшості регіонів України прогнозують ожеледицю, що може суттєво ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та КМДА.

Де очікується погіршення погоди

За даними синоптиків, ожеледиця на дорогах прогнозується по всій території країни. Вдень у західних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях (на Закарпатті - вночі) можливі ожеледь і налипання мокрого снігу.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити небезпеку для учасників дорожнього руху.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Києві

У столиці 25 січня також очікується ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг.

Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від 8 до 10 градусів морозу, вдень - від 5 до 7 градусів морозу.

Рекомендації для водіїв

У зв’язку з ускладненням погодних умов водіям радять:

  • дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції;
  • уникати різких і ризикованих маневрів;
  • знижувати швидкість біля пішохідних переходів і дитячих установ;
  • вмикати габаритні або протитуманні фари;
  • не виїжджати на дороги на літніх шинах;
  • за можливості користуватися громадським транспортом;
  • не залишати автомобілі на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах руху, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Поради пішоходам

Пішоходам рекомендують бути особливо уважними:

  • пересуватися повільно, ступаючи на всю підошву;
  • не тримати руки в кишенях, щоб легше тримати рівновагу;
  • у разі втрати рівноваги намагатися швидко присісти;
  • пам’ятати, що гальмівний шлях авто на слизькій дорозі збільшується у 4–5 разів;
  • бути обережними поблизу проїжджої частини.

Водночас, за прогнозом синоптиків, в Україні завтра, 25 січня, очікується незначне потепління. Водночас прогнозується невеликий сніг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні ДСНС Погода в Києві
Новини
У Києві світло повернули для 88 тисяч домівок, - ДТЕК
У Києві світло повернули для 88 тисяч домівок, - ДТЕК
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів