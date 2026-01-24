Україну накриє ожеледиця та мокрий сніг: оголошено перший рівень небезпеки

У неділю, 25 січня, на дорогах більшості регіонів України прогнозують ожеледицю, що може суттєво ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та КМДА.

Де очікується погіршення погоди

За даними синоптиків, ожеледиця на дорогах прогнозується по всій території країни. Вдень у західних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях (на Закарпатті - вночі) можливі ожеледь і налипання мокрого снігу.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити небезпеку для учасників дорожнього руху.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Києві

У столиці 25 січня також очікується ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг.

Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 8 до 10 градусів морозу, вдень - від 5 до 7 градусів морозу.

Рекомендації для водіїв

У зв’язку з ускладненням погодних умов водіям радять:

дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції;

уникати різких і ризикованих маневрів;

знижувати швидкість біля пішохідних переходів і дитячих установ;

вмикати габаритні або протитуманні фари;

не виїжджати на дороги на літніх шинах;

за можливості користуватися громадським транспортом;

не залишати автомобілі на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах руху, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Поради пішоходам

Пішоходам рекомендують бути особливо уважними: