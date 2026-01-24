Україну накриє ожеледиця та мокрий сніг: оголошено перший рівень небезпеки
У неділю, 25 січня, на дорогах більшості регіонів України прогнозують ожеледицю, що може суттєво ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та КМДА.
Де очікується погіршення погоди
За даними синоптиків, ожеледиця на дорогах прогнозується по всій території країни. Вдень у західних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях (на Закарпатті - вночі) можливі ожеледь і налипання мокрого снігу.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити небезпеку для учасників дорожнього руху.
Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погода в Києві
У столиці 25 січня також очікується ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг.
Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від 8 до 10 градусів морозу, вдень - від 5 до 7 градусів морозу.
Рекомендації для водіїв
У зв’язку з ускладненням погодних умов водіям радять:
- дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції;
- уникати різких і ризикованих маневрів;
- знижувати швидкість біля пішохідних переходів і дитячих установ;
- вмикати габаритні або протитуманні фари;
- не виїжджати на дороги на літніх шинах;
- за можливості користуватися громадським транспортом;
- не залишати автомобілі на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах руху, щоб не заважати роботі спецтехніки.
Поради пішоходам
Пішоходам рекомендують бути особливо уважними:
- пересуватися повільно, ступаючи на всю підошву;
- не тримати руки в кишенях, щоб легше тримати рівновагу;
- у разі втрати рівноваги намагатися швидко присісти;
- пам’ятати, що гальмівний шлях авто на слизькій дорозі збільшується у 4–5 разів;
- бути обережними поблизу проїжджої частини.
Водночас, за прогнозом синоптиків, в Україні завтра, 25 січня, очікується незначне потепління. Водночас прогнозується невеликий сніг.