Украину накроет гололедица и мокрый снег: объявлен первый уровень опасности
В воскресенье, 25 января, на дорогах большинства регионов Украины прогнозируют гололедицу, что может существенно осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и КГГА.
Где ожидается ухудшение погоды
По данным синоптиков, гололедица на дорогах прогнозируется по всей территории страны. Днем в западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях (на Закарпатье - ночью) возможны гололед и налипание мокрого снега.
Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать опасность для участников дорожного движения.
Объявлен I уровень опасности (желтый).
Погода в Киеве
В столице 25 января также ожидается гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой снег.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем - от 5 до 7 градусов мороза.
Рекомендации для водителей
В связи с осложнением погодных условий водителям советуют:
- соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;
- избегать резких и рискованных маневров;
- снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений;
- включать габаритные или противотуманные фары;
- не выезжать на дороги на летних шинах;
- по возможности пользоваться общественным транспортом;
- не оставлять автомобили на тротуарах, обочинах и крайних полосах движения, чтобы не мешать работе спецтехники.
Советы пешеходам
Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными:
- передвигаться медленно, ступая на всю подошву;
- не держать руки в карманах, чтобы легче держать равновесие;
- в случае потери равновесия стараться быстро присесть;
- помнить, что тормозной путь авто на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- быть осторожными вблизи проезжей части.
В то же время, по прогнозу синоптиков, в Украине завтра, 25 января, ожидается незначительное потепление. В то же время прогнозируется небольшой снег.