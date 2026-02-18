ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє новий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

Україна, Середа 18 лютого 2026 07:00
Україну накриє новий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 18 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

18 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов через південний циклон, який принесе опади, ожеледицю та сильний вітер. Найскладніша ситуація прогнозується у центральних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Читайте також: Одеса готується до стихії без світла та тепла

Де очікується найскладніша погода

Найінтенсивніші опади сьогодні прогнозуються у центральній частині країни - тут можливі сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь, а також сильний північно-східний вітер.

У східних областях також очікується складна погода, проте переважатимуть дощі. На півдні прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом, особливо на Одещині, де можливі сильні опади та штормовий вітер.
На зображенні може бути: ‎карта та ‎текст «‎Берестя -n°_-13° ل- -7°... -7°...-5° ОБЛАВТь ТЬ НСЬКА -3 13°_-15° -7°_-5° Черн..в Луцьк 3° -7°_-5° Украйнський дрометеорологичний центр meteo.gov.ua ТОМИР ОБ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ ፟-_-13 -ሥ...ቶ. 16° Льв.в Воронеж -90 12°._-14 -10°...-8° 魚串 КиΪв Житомир -7°...-9° Суми отлЬт -3.-7မ Ужг Винни Франк.вск +40_+6° 6°_-8° יך-..."ד 9o УКРАЙНДРα 7°_-9 Полтава --_+ሎዕ pKiB ХАРКВСЬКА ОБЛАСТЬ -3°...-1° Черн.вцί ጉ_-ች -ም_+ሎዮ кий 4°...-2° ЛУГАНСЬКА -r...+1° Дн МОЛДОВА МИКОЛАЙВ Луганська ОДЕСЬКА +3°_+5° Запорижокя 0°_-2° --...ቶሎማ -3P_-5° 0°_+2° Донещиевир т-РлаΪв лаΪв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса Картограф.чни дани AT «<BisikoM> БЛАСТЬ Ростов-на-Дону 0 Ростов-- 45%-0н-шЬ АВТОМ PEC Бухарест 3° +9°_+11° 11° Севастополь Краснодар‎»‎‎

Ситуація на заході та півночі

Західні та північні області циклон зачепить слабше, однак там також прогнозуються сніг, ожеледиця та поривчастий вітер. У Києві сніг можливий переважно ввечері, на дорогах утримається ожеледиця.
Україну накриє новий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

Температура та коли прийде потепління

Минілої ночі температура повітря становила від -5 до -9 градусів, у північних областях - до -15 градусів. Удень 18 лютого очікується від -2 до -7 градусів, тоді як на півдні та південному сході - близько 0 градусів, у Криму до +10 градусів.

Синоптик прогнозує, що коливання морозної погоди триватимуть ще кілька днів, а більш стійке потепління з відлигою очікується орієнтовно з 22-23 лютого

Раніше ми писали про те, чи справді зимова погода впливає на якість повітря. А також пояснювали, як потрібно діяти, щоб уберегти життя у випадку, якщо людина провалась під лід.

Також варто нагадати, що синоптики прогнозують, що цей тиждень принесе українцям різкі температурні контрасти.

