Україну накриє негода. Синоптик попередила, де завтра очікуються дощі та штормовий вітер

Погода в Україні на початку травня

У першій декаді травня більшість регіонів України перебувала під впливом прохолодної та дощової погоди.

Протягом декади в багатьох областях йшли помірні та сильні дощі, місцями з грозами й градом. У високогір’ї Карпат фіксувався мокрий сніг і снігопади, тимчасово утворювався сніговий покрив до 15 см заввишки.

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