Україну накриє негода. Синоптик попередила, де завтра очікуються дощі та штормовий вітер

Завтра, 15 травня, в Україні очікується прохолодна і дощова погода, особливо в західних областях.
Вітер південно-західного напрямку може досягати штормових поривів до 15-20 м/с, що зробить погоду ще більш неспокійною.
На заході України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах і поблизу них можливі опади з мокрим снігом.
Південна частина та південний схід України уникнуть істотних опадів - переважно сухо.
Температура повітря протягом дня п'ятниці становитиме +14°C - +18°C , у південній частині місцями до +20°C.
.Відчутно похолоднішає у четвер у західних областях України - там завтра лише +8°C, +13°C.
За прогнозами, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами, а потепління очікується після 20 травня.
Погода в Києві
У Києві також буде дощова погода із сильним вітром і температурою до +15°C. Після цього очікується значне похолодання в п'ятницю - до +10°C.