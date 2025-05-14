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Украину накроет непогода. Синоптик предупредила, где завтра ожидаются дожди и штормовой ветер

Фото: Синоптики предупредили о дождях и сильных ветрах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 15 мая ожидается непогода. Синоптики предупреждают о сильных дождях и штормовом ветре, которые накроют большинство областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Завтра, 15 мая, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода, особенно в западных областях.

Ветер юго-западного направления может достигать штормовых порывов до 15-20 м/с, что сделает погоду еще более неспокойной.

На западе Украины пройдут сильные дожди, а в Карпатах и вблизи них возможны осадки с мокрым снегом.

Южная часть и юго-восток Украины избегут существенных осадков - преимущественно сухо.

Температура воздуха в течение дня пятницы составит +14°C - +18°C, в южной части местами до +20°C.

Ощутимо похолодает в четверг в западных областях Украины - там завтра только +8°C, +13°C.

По прогнозам, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а потепление ожидается после 20 мая.

Погода в Киеве

В Киеве также будет дождливая погода с сильным ветром и температурой до +15°C. После этого ожидается значительное похолодание в пятницу - до +10°C.

 

Погода в Украине в начале мая

В первой декаде мая большинство регионов Украины находилось под влиянием прохладной и дождливой погоды.

В течение декады во многих областях шли умеренные и сильные дожди, местами с грозами и градом. В высокогорье Карпат фиксировался мокрый снег и снегопады, временно образовывался снежный покров высотой до 15 см.

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