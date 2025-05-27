Україну накриє негода: де сьогодні чекати зливи та грози

Погода на тиджень

Також ми писали, що погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.

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