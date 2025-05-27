Украину накроет непогода: где сегодня ждать ливни и грозы

По данным синоптиков, дожди прогнозируются в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В то же время, в восточной части Украины возможны порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Дожди распространятся на почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке, а на севере и западе возможны грозы.

