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Украину накроет непогода: где сегодня ждать ливни и грозы

Иллюстративное фото: Украину накроет непогода 27 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ряде областей Украины сегодня, 27 мая, ожидаются дожди и сильный ветер Также объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, дожди прогнозируются в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В то же время, в восточной части Украины возможны порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Дожди распространятся на почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке, а на севере и западе возможны грозы.

Погода на тыджень

Также мы писали, что погода в Украине на следующей неделе, с 26 по 30 мая, будет дождливой, возможны даже грозы. Однако температура воздуха будет комфортной, жары не ожидается.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

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