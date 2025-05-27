Україну накриє негода: де сьогодні чекати зливи та грози

У низці областей України сьогодні, 27 травня, очікуються дощі та сильний вітерю Також оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Дощі поширяться на майже всю територію України. Сухо буде лише на сході, а на півночі та заході можливі грози.

Водночас, у східній частині України можливі пориви вітру 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

За даними синоптиків, дощі прогнозуються у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Погода на тиджень

Також ми писали, що погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.

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