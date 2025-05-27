Украину накроет непогода: где сегодня ждать ливни и грозы
В ряде областей Украины сегодня, 27 мая, ожидаются дожди и сильный ветер Также объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, дожди прогнозируются в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.
В то же время, в восточной части Украины возможны порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.
Дожди распространятся на почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке, а на севере и западе возможны грозы.
Погода на тыджень
Также мы писали, что погода в Украине на следующей неделе, с 26 по 30 мая, будет дождливой, возможны даже грозы. Однако температура воздуха будет комфортной, жары не ожидается.
Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.
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