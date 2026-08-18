Україну накриє негода: де будуть грози, град і шквали 18 серпня

Погода в Україні 18 серпня

Сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощі пройшли у західних областях, а вдень опади поширяться на більшість території країни, крім південного сходу та сходу.

На заході місцями дощі будуть сильними. Також можливі грози, а подекуди - град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Вітер буде південним, а на заході зміниться на північно-західний. Його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-33°. У західних областях та на Житомирщині буде прохолодніше - 20-25°.

Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища (Фото: інфографіка РБК-Україна)

"Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - заявили в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві та області 18 серпня

Синоптики попереджають місцеве населення про небезпечні метеорологічні явища.

Вдень пройдуть дощі та грози. Місцями можливі град і шквали 15-20 м/с.

На Київщині очікується 28-33°, а в Києві - 28-30°.

В області та столиці також оголосили жовтий рівень небезпечності та закликали людей бути пильними.