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Україну накриє негода: де будуть грози, град і шквали 18 серпня

07:00 18.08.2026 Вт
2 хв
Оголошено І рівень небезпечності
aimg Юлія Капітонова
Фото: Україну знову охопив холодний атмосферний фронт (Getty Images)

18 серпня в низці областей України пройдуть дощі, а подекуди - грози. Ба більше, очікуються град і шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Погода в Україні 18 серпня

Сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощі пройшли у західних областях, а вдень опади поширяться на більшість території країни, крім південного сходу та сходу.

На заході місцями дощі будуть сильними. Також можливі грози, а подекуди - град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Вітер буде південним, а на заході зміниться на північно-західний. Його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-33°. У західних областях та на Житомирщині буде прохолодніше - 20-25°.

Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища (Фото: інфографіка РБК-Україна)

"Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - заявили в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві та області 18 серпня

Синоптики попереджають місцеве населення про небезпечні метеорологічні явища.

Вдень пройдуть дощі та грози. Місцями можливі град і шквали 15-20 м/с.

На Київщині очікується 28-33°, а в Києві - 28-30°.

В області та столиці також оголосили жовтий рівень небезпечності та закликали людей бути пильними.

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