ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє небезпечна негода: синоптики назвали дату

Україна, Понеділок 26 січня 2026 19:13
UA EN RU
Україну накриє небезпечна негода: синоптики назвали дату Ілюстративне фото: синоптики попередили про ожеледицю (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 27 січня, на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через ожеледь та сильну ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

У яких областях прогнозують ожеледь

Значна ожеледь із утворенням льодового покриву на деревах, дротах і будівлях очікується у таких областях:

  • Вінницькій
  • Черкаській
  • Полтавській
  • Кіровоградській
  • Дніпропетровській
  • Житомирській
  • Київській
  • Чернігівській
  • Сумській
  • Одеській
  • Миколаївській
  • Херсонській

Україну накриє небезпечна негода: синоптики назвали дату

Ожеледиця на дорогах майже по всій країні

Ожеледиця на автошляхах і тротуарах прогнозується у всіх областях України, за винятком південних регіонів - Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

Можливі перебої та ускладнення руху

Складні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також негативно вплинути на рух автомобільного транспорту.

Рекомендації водіям

Водіїв закликають враховувати прогноз під час планування поїздок, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і пам’ятати, що гальмівний шлях на ожеледиці значно зростає.

Детально про те, що буде з погодою в Україні завтра і коли повернуться морози - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Штормове попередження Погода в Києві
Новини
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла