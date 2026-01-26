Україну накриє небезпечна негода: синоптики назвали дату

У вівторок, 27 січня, на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через ожеледь та сильну ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

У яких областях прогнозують ожеледь

Значна ожеледь із утворенням льодового покриву на деревах, дротах і будівлях очікується у таких областях:

Вінницькій

Черкаській

Полтавській

Кіровоградській

Дніпропетровській

Житомирській

Київській

Чернігівській

Сумській

Одеській

Миколаївській

Херсонській

Ожеледиця на дорогах майже по всій країні

Ожеледиця на автошляхах і тротуарах прогнозується у всіх областях України, за винятком південних регіонів - Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

Можливі перебої та ускладнення руху

Складні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також негативно вплинути на рух автомобільного транспорту.

Рекомендації водіям

Водіїв закликають враховувати прогноз під час планування поїздок, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і пам’ятати, що гальмівний шлях на ожеледиці значно зростає.