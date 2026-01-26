Украину накроет опасная непогода: синоптики назвали дату
Во вторник, 27 января, на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Объявлен І уровень опасности (желтый) из-за гололеда и сильной гололедицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
В каких областях прогнозируют гололед
Значительный гололед с образованием ледового покрова на деревьях, проводах и зданиях ожидается в таких областях:
- Винницкой
- Черкасской
- Полтавской
- Кировоградской
- Днепропетровской
- Житомирской
- Киевской
- Черниговской
- Сумской
- Одесской
- Николаевской
- Херсонской
Гололедица на дорогах почти по всей стране
Гололедица на автодорогах и тротуарах прогнозируется во всех областях Украины, за исключением южных регионов - Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.
Возможны перебои и осложнения движения
Сложные погодные условия могут осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также негативно повлиять на движение автомобильного транспорта.
Рекомендации водителям
Водителей призывают учитывать прогноз при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и помнить, что тормозной путь на гололеде значительно возрастает.
Подробно о том, что будет с погодой в Украине завтра и когда вернутся морозы - читайте в материале РБК-Украина.