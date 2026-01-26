ua en ru
Украину накроет опасная непогода: синоптики назвали дату

Украина, Понедельник 26 января 2026 19:13
Украину накроет опасная непогода: синоптики назвали дату Иллюстративное фото: синоптики предупредили о гололеде (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 27 января, на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Объявлен І уровень опасности (желтый) из-за гололеда и сильной гололедицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В каких областях прогнозируют гололед

Значительный гололед с образованием ледового покрова на деревьях, проводах и зданиях ожидается в таких областях:

  • Винницкой
  • Черкасской
  • Полтавской
  • Кировоградской
  • Днепропетровской
  • Житомирской
  • Киевской
  • Черниговской
  • Сумской
  • Одесской
  • Николаевской
  • Херсонской

Гололедица на дорогах почти по всей стране

Гололедица на автодорогах и тротуарах прогнозируется во всех областях Украины, за исключением южных регионов - Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Возможны перебои и осложнения движения

Сложные погодные условия могут осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также негативно повлиять на движение автомобильного транспорта.

Рекомендации водителям

Водителей призывают учитывать прогноз при планировании поездок, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и помнить, что тормозной путь на гололеде значительно возрастает.

Подробно о том, что будет с погодой в Украине завтра и когда вернутся морозы - читайте в материале РБК-Украина.

