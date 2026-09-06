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Україну накриє хвиля негоди: синоптики дали прогноз на 6 вересня

07:00 06.09.2026 Нд
2 хв
Температура повітря знову знизиться
aimg Юлія Капітонова
Україну накриє хвиля негоди: синоптики дали прогноз на 6 вересня Фото: Погода готує новий неприємний сюрприз для українців 6 вересня (Getty Images)
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У неділю дощі пройдуть майже по всій території України. Ба більше, очікується сильний вітер із поривами, які можуть сягати штормових значень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентру" та допис синоптикині Наталки Діденко.

На вихідних в Україні очікуються активні синоптичні процеси, пов'язані з проходженням атмосферного фронту.

Чергова порція опадів прийде з північного заходу, тому дощі охоплять практично всі області.

Опади будуть переважно невеликими або помірними, а подекуди супроводжуватимуться грозами.

Найбільша ймовірність гроз - у південних та частині центральних областей. Тож вихідні в Україні загалом будуть досить дощовими.

У неділю, після проходження атмосферного фронту, температура почне знижуватися.

Вночі стовпчики термометрів коливалися на рівні +7...+15°, а вдень повітря прогріється лише до +15...+23°.

Тепліше залишатиметься на південному сході країни, де в неділю та понеділок температура ще може сягати +25°.

Водночас загалом температурний фон по Україні поступово вирівнюватиметься, а спекотна погода відступатиме.

Україну накриє хвиля негоди: синоптики дали прогноз на 6 вересня

Погода в Україні 6 вересня (Фото: Інфографіка РБК-Україна)

За словами Наталки Діденко, однією з головних особливостей погоди стане саме сильний вітер із поривами до 15-22 м/с. На цьому тлі вона закликала українців бути максимально уважними та обережними.

"6 вересня у Києві похолоднішає до + 17 + 19 °, очікується дощ та сильний вітер із штормовими поривами до 15 20 метрів за секунду", - прогнозує синоптикиня.

Раніше РБК-Україна дізнавалося, що буде з погодою в Україні найближчого тижня.

До речі, в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.

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