Україну накриє холодний фронт із грозами, але спека повернеться: синоптик назвала дати

Головне: Зміна погоди 28 липня: В Україну зайде холодний атмосферний фронт, який спричинить грозові дощі, сильний північно-західний вітер та тимчасове зниження температури.

В Україну зайде холодний атмосферний фронт, який спричинить грозові дощі, сильний північно-західний вітер та тимчасове зниження температури. Де чекати опадів: Уночі та вранці грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних та південних областях (зокрема й у Києві). Упродовж дня опади змістяться на Лівобережжя, а на сході суттєвих дощів не очікується.

Уночі та вранці грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних та південних областях (зокрема й у Києві). Упродовж дня опади змістяться на Лівобережжя, а на сході суттєвих дощів не очікується. Температурний режим: Удень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 °C. На півдні та південному сході буде тепліше.

Удень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 °C. На півдні та південному сході буде тепліше. Коли повернеться спека: Похолодання буде короткочасним - нова хвиля спеки очікується в Україні вже на початку серпня.

Похолодання буде короткочасним - нова хвиля спеки очікується в Україні вже на початку серпня. Застереження від синоптика: Через підвищену пожежну небезпеку Наталка Діденко закликала бути обережними з вогнем на природі та не спалювати суху траву.

Де очікуються дощі

За словами синоптика, найближчої ночі та вранці грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних і південних областях України. Водночас на сході країни в цей час істотних опадів не прогнозується.

Упродовж дня дощі зміщуватимуться на Лівобережжя.

Крім того, однією з особливостей завтрашнього дня стане сильний північно-західний вітер.



Прогноз погоди від Діденко на 28 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Якою буде температура

Після проходження холодного фронту температура повітря знизиться. За прогнозом Діденко, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 градуси. На півдні та південному сході буде дещо тепліше - +25...+28 градусів.

У Києві дощ із грозою очікується найближчої ночі та вранці 28 липня. Вдень опади малоймовірні. Після нинішньої спеки температура в столиці знизиться приблизно до +22 градусів.

Коли повернеться спека

За словами синоптика, нова хвиля спеки очікується в Україні вже на початку серпня.

Водночас Діденко закликала українців бути особливо обережними з вогнем через високий ризик пожеж. Вона порадила не кидати недопалки, не спалювати суху траву та утриматися від розпалювання багать на природі.