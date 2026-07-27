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Україну накриє холодний фронт із грозами, але спека повернеться: синоптик назвала дати

12:26 27.07.2026 Пн
3 хв
Похолодання повертається до України, але ненадовго
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: До України йде короткочасне похолодання (Getty Images)

У вівторок, 28 липня, в Україну зайде холодний атмосферний фронт, який принесе грозові дощі, сильний вітер і зниження температури. Водночас уже на початку серпня спека знову повернеться.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • Зміна погоди 28 липня: В Україну зайде холодний атмосферний фронт, який спричинить грозові дощі, сильний північно-західний вітер та тимчасове зниження температури.
  • Де чекати опадів: Уночі та вранці грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних та південних областях (зокрема й у Києві). Упродовж дня опади змістяться на Лівобережжя, а на сході суттєвих дощів не очікується.
  • Температурний режим: Удень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 °C. На півдні та південному сході буде тепліше.
  • Коли повернеться спека: Похолодання буде короткочасним - нова хвиля спеки очікується в Україні вже на початку серпня.
  • Застереження від синоптика: Через підвищену пожежну небезпеку Наталка Діденко закликала бути обережними з вогнем на природі та не спалювати суху траву.

Де очікуються дощі

За словами синоптика, найближчої ночі та вранці грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних і південних областях України. Водночас на сході країни в цей час істотних опадів не прогнозується.

Упродовж дня дощі зміщуватимуться на Лівобережжя.

Крім того, однією з особливостей завтрашнього дня стане сильний північно-західний вітер.


Прогноз погоди від Діденко на 28 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Якою буде температура

Після проходження холодного фронту температура повітря знизиться. За прогнозом Діденко, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 градуси. На півдні та південному сході буде дещо тепліше - +25...+28 градусів.

У Києві дощ із грозою очікується найближчої ночі та вранці 28 липня. Вдень опади малоймовірні. Після нинішньої спеки температура в столиці знизиться приблизно до +22 градусів.

Коли повернеться спека

За словами синоптика, нова хвиля спеки очікується в Україні вже на початку серпня.

Водночас Діденко закликала українців бути особливо обережними з вогнем через високий ризик пожеж. Вона порадила не кидати недопалки, не спалювати суху траву та утриматися від розпалювання багать на природі.

Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода в Україні наприкінці липня та на початку серпня.

Також ми розповідали, чому вода у річці чи озері вдень може здаватися холоднішою, ніж зранку. Так, у спеку різкий перепад температур між нагрітим тілом і прохолодною водою може стати серйозним навантаженням для організму. Фахівці радять заходити у воду поступово та обирати для купання ранкові або вечірні години, коли контраст температур менший.

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