Україну накриє холодний фронт із грозами, але спека повернеться: синоптик назвала дати

У вівторок, 28 липня, в Україну зайде холодний атмосферний фронт, який принесе грозові дощі, сильний вітер і зниження температури. Водночас уже на початку серпня спека знову повернеться.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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За словами синоптика, найближчої ночі та вранці грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних і південних областях України. Водночас на сході країни в цей час істотних опадів не прогнозується.
Упродовж дня дощі зміщуватимуться на Лівобережжя.
Крім того, однією з особливостей завтрашнього дня стане сильний північно-західний вітер.
Прогноз погоди від Діденко на 28 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Після проходження холодного фронту температура повітря знизиться. За прогнозом Діденко, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 градуси. На півдні та південному сході буде дещо тепліше - +25...+28 градусів.
У Києві дощ із грозою очікується найближчої ночі та вранці 28 липня. Вдень опади малоймовірні. Після нинішньої спеки температура в столиці знизиться приблизно до +22 градусів.
За словами синоптика, нова хвиля спеки очікується в Україні вже на початку серпня.
Водночас Діденко закликала українців бути особливо обережними з вогнем через високий ризик пожеж. Вона порадила не кидати недопалки, не спалювати суху траву та утриматися від розпалювання багать на природі.
Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода в Україні наприкінці липня та на початку серпня.
Також ми розповідали, чому вода у річці чи озері вдень може здаватися холоднішою, ніж зранку. Так, у спеку різкий перепад температур між нагрітим тілом і прохолодною водою може стати серйозним навантаженням для організму. Фахівці радять заходити у воду поступово та обирати для купання ранкові або вечірні години, коли контраст температур менший.