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Украину накроет холодный фронт с грозами, но жара вернется: синоптик назвала даты

12:26 27.07.2026 Пн
3 мин
Похолодание возвращается в Украину, но ненадолго
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украину идет кратковременное похолодание (Getty Images)

Во вторник, 28 июля, в Украину зайдет холодный атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, сильный ветер и понижение температуры. В то же время, уже в начале августа жара снова вернется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Изменение погоды 28 июля: В Украину зайдет холодный атмосферный фронт, который повлечет за собой грозовые дожди, сильный северо-западный ветер и временное снижение температуры.
  • Где ожидать осадков: Ночью и утром грозовые дожди пройдут в западных, северных, центральных и южных областях (в том числе и в Киеве). В течение дня осадки сместятся на Левобережье, а на востоке существенных дождей не ожидается.
  • Температурный режим: Днем столбики термометров будут показывать +20...+24 °C. На юге и юго-востоке будет теплее.
  • Когда вернется жара: Похолодание будет кратковременным - новая волна жары ожидается в Украине уже в начале августа.
  • Предостережение от синоптика: Из-за повышенной пожарной опасности Наталья Диденко призвала быть осторожными с огнем на природе и не сжигать сухую траву.

Где ожидаются дожди

По словам синоптика, в ближайшую ночь и утром грозовые дожди пройдут в западных, северных, центральных и южных областях Украины. В то же время, на востоке страны в настоящее время существенных осадков не прогнозируется.

В течение дня дожди будут смещаться на Левобережье.

Кроме того, одной из особенностей завтрашнего дня станет мощный северо-западный ветер.


Прогноз погоды от Диденко на 28 июля (инфографика: РБК-Украина)

Какой будет температура

После прохождения холодного фронта температура воздуха снизится. По прогнозу Диденко, днем столбики термометров будут показывать +20...+24 градуса. На юге и юго-востоке будет несколько теплее - +25...+28 градусов.

В Киеве дождь с грозой ожидается в ближайшую ночь и утром 28 июля. Днем осадки маловероятны. После нынешней жары температура в столице снизится примерно до +22 градусов.

Когда вернется жара

По словам синоптика, новая волна жары ожидается в Украине уже в начале августа.

В то же время Диденко призвала украинцев быть особенно осторожными с огнем из-за высокого риска пожаров. Она посоветовала не бросать окурки, не сжигать сухую траву и воздержаться от разжигания костров на природе.

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в Украине в конце июля и начале августа.

Также мы рассказывали, почему вода в реке или озере днем может казаться холоднее, чем утром. Так, в жару резкий перепад температур между нагретым телом и прохладной водой может стать серьезной нагрузкой для организма. Специалисты советуют заходить в воду постепенно и выбирать для купания утренние или вечерние часы, когда контраст температур меньше.

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