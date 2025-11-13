Україну накриє хмарність і дощі: прогноз погоди на 13 листопада

У четвер, 13 листопада, майже по всій території України збережеться похмура осіння погода. Прояснення можливі лише в західних областях, де місцями вигляне сонце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

На решті території країни очікується щільна хмарність і місцями невеликі дощі. Вітер - західний та південно-західний, слабкий або помірний.

Температура вдень найвищою буде на заході та півдні - від +9 до +13 градусів. У центральних, північних та східних областях - від +7 до +11 градусів. Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Київщині та Черкащині - лише від +5 до +9 градусів.

У Києві 13 листопада переважатиме хмарна погода з невеликим дощем уночі та вранці. Вдень без істотних опадів, температура становитиме близько від +6 до +7 градусів.

За прогнозом синоптиків, у п’ятницю та суботу очікується короткочасне потепління до +14 градусів. Проте вже в неділю знову похолодає до +9 градусів (у південних регіонах ще утримається відносно тепла погода).

Новий тиждень розпочнеться з чергового підвищення температури до +13 градусів, але вже з вівторка, 18 листопада, в Україну повернеться відчутне похолодання.