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Україну накриє хмара пилу з пустелі: чи є загроза

Фото: Україну накриє хмара пилу з Середньої Азії
Автор: Олександр Білоус

Пил із Середньої Азії та з Каспійської низовини буде спостерігатися в атмосфері України. Жодної загрози немає.

Про це сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу КИЇВ24.

"Сьогодні переважно по південно-східних областях може спостерігатися певна запиленість атмосфери", - сказала вона.

За її словами, пил може поширюватись на центральні, на північні області, але там його буде значно менше.

Птуха повідомила, що вплив "буде спостерігатися хіба що в тому, що може бути дещо замутнена атмосфера, не таке яскраво-блакитне небо, як нам хотілося б наприклад".

"Але ніякої загрози воно не несе, це лише пил у верхніх шарах атмосфери", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Україна 27 по 28 травня може накрити хмару пилу з пустельних районів Середньої Азії . Це може спричинити помутніння неба, незначне погіршення видимості та слабко виражені "брудні" дощі.

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