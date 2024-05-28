Україну накриє хмара пилу з пустелі: чи є загроза

Пил із Середньої Азії та з Каспійської низовини буде спостерігатися в атмосфері України. Жодної загрози немає.
Про це сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу КИЇВ24.
"Сьогодні переважно по південно-східних областях може спостерігатися певна запиленість атмосфери", - сказала вона.
За її словами, пил може поширюватись на центральні, на північні області, але там його буде значно менше.
Птуха повідомила, що вплив "буде спостерігатися хіба що в тому, що може бути дещо замутнена атмосфера, не таке яскраво-блакитне небо, як нам хотілося б наприклад".
"Але ніякої загрози воно не несе, це лише пил у верхніх шарах атмосфери", - додала вона.
Раніше повідомлялося, що Україна 27 по 28 травня може накрити хмару пилу з пустельних районів Середньої Азії . Це може спричинити помутніння неба, незначне погіршення видимості та слабко виражені "брудні" дощі.