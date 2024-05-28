Украину накроет облако пыли из пустыни: есть ли угроза

"Сегодня преимущественно по юго-восточным областям может наблюдаться определенная запыленность атмосферы", - сказала она.

По ее словам, пыль может распространяться на центральные, на северные области, но там ее будет значительно меньше.

Птуха сообщила, что влияние "будет наблюдаться разве что в том, что может быть несколько замутнена атмосфера, не такое ярко-голубое небо, как нам хотелось бы, например".

"Но никакой угрозы она не несет, это лишь пыль в верхних слоях атмосферы", – добавила она.