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Україну знову може накрити пустельний пил, - синоптик

Понеділок 27 травня 2024 10:35
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Україну знову може накрити пустельний пил, - синоптик Фото: Україну знову може накрити пустельний пил (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З 27 по 28 травня Україну може накрити пил з пустельних районів Середньої Азії. Можливе помутніння неба й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meteoprog.

Синоптик попереджає, що пил може призвести:

  • помутніння неба;
  • незначного погіршення дальності видимості;
  • слабковиражених "брудних" дощів.

Україну знову може накрити пустельний пил, - синоптик

Фото: Україну знову накриє пустельний пил, можливі "брудні" дощі (meteoprog.com)

Пустельний пил

Варто відзначити, що з початку поточного року Україну вже не вперше накриває пустельний пил. Наприклад, в кінця березня на країну поширилося тепле повітря африканського походження, а вже незабаром дістався й пил із Сахари.

Синоптики попереджали, що негода може бути шкідливою для людей, які страждають від респіраторних захворювань, літніх людей й дітей.

Також пил знову накривав Україну в кінці квітня. Тоді ж очевидці розповідали про жовтуваті хмари та жалілись на "брудний" дощ.

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