Україну накриє дощ та мокрий сніг: якою сьогодні буде погода в регіонах

У вівторок, 9 грудня, в Україні очікується змішана погода. У низці областей можливі дощі та ймовірний мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її даними, на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та місцями на Черкащині ймовірний мокрий сніг. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатимуть дощі.
У південній частині та більшості центральних областей буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер очікується рвучким на заході, півночі та в центрі, а на півдні та сході - помірним.
Температурні показники 9 грудня:
У Києві очікується переважно дощ, більш інтенсивний ввечері. Температура вночі від 0 до - 1 градуса, а вдень близько +3 градуси.
Синоптик прогнозує, що з 10 по 13 грудня погода буде порівняно теплою, а з 14 грудня очікується невелике зниження температури повітря.
