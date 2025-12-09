UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну накриє дощ та мокрий сніг: якою сьогодні буде погода в регіонах

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 9 грудня, в Україні очікується змішана погода. У низці областей можливі дощі та ймовірний мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та місцями на Черкащині ймовірний мокрий сніг. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатимуть дощі.

У південній частині та більшості центральних областей буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер очікується рвучким на заході, півночі та в центрі, а на півдні та сході - помірним.

Температурні показники 9 грудня:

  • схід і північний схід: від -1 до +3 градусів;
  • центр - від +3 до +6 градусів;
  • північ - від 0 до +3 градусів;
  • південь від +3 до +6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів;
  • захід від +5 до +9 градусів.

У Києві очікується переважно дощ, більш інтенсивний ввечері. Температура вночі від 0 до - 1 градуса, а вдень близько +3 градуси.

Синоптик прогнозує, що з 10 по 13 грудня погода буде порівняно теплою, а з 14 грудня очікується невелике зниження температури повітря.

Раніше ми писали, що в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніНаталка Диденко