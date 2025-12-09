Україну накриє дощ та мокрий сніг: якою сьогодні буде погода в регіонах

За її даними, на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та місцями на Черкащині ймовірний мокрий сніг. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатимуть дощі.

У південній частині та більшості центральних областей буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер очікується рвучким на заході, півночі та в центрі, а на півдні та сході - помірним.

Температурні показники 9 грудня:

схід і північний схід: від -1 до +3 градусів;

центр - від +3 до +6 градусів;

північ - від 0 до +3 градусів;

південь від +3 до +6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів;

захід від +5 до +9 градусів.

У Києві очікується переважно дощ, більш інтенсивний ввечері. Температура вночі від 0 до - 1 градуса, а вдень близько +3 градуси.

Синоптик прогнозує, що з 10 по 13 грудня погода буде порівняно теплою, а з 14 грудня очікується невелике зниження температури повітря.