RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украину накроет дождь и мокрый снег: какой сегодня будет погода в регионах

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 9 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 9 декабря, в Украине ожидается смешанная погода. В ряде областей возможны дожди и вероятный мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, на Полтавщине и местами в Черкасской области вероятен мокрый снег. В Житомирской, Киевской, Винницкой и в западных областях будут преобладать дожди.

В южной части и большинстве центральных областей будет облачно, но без существенных осадков. Юго-западный ветер ожидается порывистым на западе, севере и в центре, а на юге и востоке - умеренным.

Температурные показатели 9 декабря:

  • восток и северо-восток: от -1 до +3 градусов;
  • центр - от +3 до +6 градусов;
  • север - от 0 до +3 градусов;
  • юг от +3 до +6 градусов, на юге Крыма до +10 градусов;
  • запад от +5 до +9 градусов.

В Киеве ожидается преимущественно дождь, более интенсивный вечером. Температура ночью от 0 до - 1 градуса, а днем около +3 градуса.

Синоптик прогнозирует, что с 10 по 13 декабря погода будет сравнительно теплой, а с 14 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха.

 

Ранее мы писали, что в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеНаталка Диденко