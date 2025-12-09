ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє дощ та мокрий сніг: якою сьогодні буде погода в регіонах

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Україну накриє дощ та мокрий сніг: якою сьогодні буде погода в регіонах Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 9 грудня, в Україні очікується змішана погода. У низці областей можливі дощі та ймовірний мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та місцями на Черкащині ймовірний мокрий сніг. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатимуть дощі.

У південній частині та більшості центральних областей буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер очікується рвучким на заході, півночі та в центрі, а на півдні та сході - помірним.

Температурні показники 9 грудня:

  • схід і північний схід: від -1 до +3 градусів;
  • центр - від +3 до +6 градусів;
  • північ - від 0 до +3 градусів;
  • південь від +3 до +6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів;
  • захід від +5 до +9 градусів.

У Києві очікується переважно дощ, більш інтенсивний ввечері. Температура вночі від 0 до - 1 градуса, а вдень близько +3 градуси.

Синоптик прогнозує, що з 10 по 13 грудня погода буде порівняно теплою, а з 14 грудня очікується невелике зниження температури повітря.

Раніше ми писали, що в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Наталка Диденко
Новини
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті