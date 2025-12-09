Украину накроет дождь и мокрый снег: какой сегодня будет погода в регионах

Во вторник, 9 декабря, в Украине ожидается смешанная погода. В ряде областей возможны дожди и вероятный мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, на Полтавщине и местами в Черкасской области вероятен мокрый снег. В Житомирской, Киевской, Винницкой и в западных областях будут преобладать дожди.

В южной части и большинстве центральных областей будет облачно, но без существенных осадков. Юго-западный ветер ожидается порывистым на западе, севере и в центре, а на юге и востоке - умеренным.

Температурные показатели 9 декабря:

восток и северо-восток: от -1 до +3 градусов;

центр - от +3 до +6 градусов;

север - от 0 до +3 градусов;

юг от +3 до +6 градусов, на юге Крыма до +10 градусов;

запад от +5 до +9 градусов.

В Киеве ожидается преимущественно дождь, более интенсивный вечером. Температура ночью от 0 до - 1 градуса, а днем около +3 градуса.

Синоптик прогнозирует, что с 10 по 13 декабря погода будет сравнительно теплой, а с 14 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха.