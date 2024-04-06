Україну накриє дощ, можливі навіть грози: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 6 квітня, буде з дощами. Місцями можливі навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі накриють майже всі області, місцями очікуються грози. Сухо буде лише у південно-східній частині України.

Вітер південно-західний (вдень у західних областях з переходом на північно-західний), 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +14 +19 градусів, а на півдні України до +22. Температура повітря вночі буде в районі +3 +8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями. Вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура повітря вдень прогнозується від +15 до +17 градусів, а вночі від +5 +7.