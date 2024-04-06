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Україну накриє дощ, можливі навіть грози: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 06 квітня 2024 07:00
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Україну накриє дощ, можливі навіть грози: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 6 квітня, буде з дощами. Місцями можливі навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі накриють майже всі області, місцями очікуються грози. Сухо буде лише у південно-східній частині України.

Вітер південно-західний (вдень у західних областях з переходом на північно-західний), 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +14 +19 градусів, а на півдні України до +22. Температура повітря вночі буде в районі +3 +8 градусів.

Україну накриє дощ, можливі навіть грози: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями. Вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура повітря вдень прогнозується від +15 до +17 градусів, а вночі від +5 +7.

Україну накриє дощ, можливі навіть грози: прогноз погоди на сьогодні

Пилова буря

Нагадаємо, цього тижня Україну накрили пилові бурі. У повітрі над територією України фіксували пил із Сахари. Синоптики попереджали, що така концентрація пилу в повітрі може бути шкідливою для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

При цьому, з даними Укргідрометцентру, до 10 квітня в Україні не варто очікувати нових пилових бурь.

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