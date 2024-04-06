Україну накриє дощ, можливі навіть грози: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 6 квітня, буде з дощами. Місцями можливі навіть грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасні дощі накриють майже всі області, місцями очікуються грози. Сухо буде лише у південно-східній частині України.
Вітер південно-західний (вдень у західних областях з переходом на північно-західний), 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть +14 +19 градусів, а на півдні України до +22. Температура повітря вночі буде в районі +3 +8 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями. Вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза.
Температура повітря вдень прогнозується від +15 до +17 градусів, а вночі від +5 +7.
Пилова буря
Нагадаємо, цього тижня Україну накрили пилові бурі. У повітрі над територією України фіксували пил із Сахари. Синоптики попереджали, що така концентрація пилу в повітрі може бути шкідливою для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.
При цьому, з даними Укргідрометцентру, до 10 квітня в Україні не варто очікувати нових пилових бурь.
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