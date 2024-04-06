Украину накроет дождь, возможны даже грозы: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 6 апреля, будет с дождями. Местами возможны даже грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди накроют почти все области, местами ожидаются грозы. Сухо будет только в юго-восточной части Украины.
Ветер юго-западный (днем в западных областях с переходом на северо-западный), 5-10 м/с.
Столбики термометров днем покажут +14 +19 градусов, а на юге Украины до +22. Температура воздуха ночью будет в районе +3 +8 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня тоже облачно с прояснениями. Днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Температура воздуха днем прогнозируется от +15 до +17 градусов, а ночью от +5 +7.
Пылевая буря
Напомним, на этой неделе Украину накрыли пылевые бури. В воздухе над территорией Украины фиксировали пыль из Сахары. Синоптики предупреждали, что такая концентрация пыли в воздухе может быть опасной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.
При этом, по данным Укргидрометцентра, до 10 апреля в Украине не следует ожидать новых пылевых бурь.
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