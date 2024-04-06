Украину накроет дождь, возможны даже грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 6 апреля, будет с дождями. Местами возможны даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди накроют почти все области, местами ожидаются грозы. Сухо будет только в юго-восточной части Украины.

Ветер юго-западный (днем в западных областях с переходом на северо-западный), 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут +14 +19 градусов, а на юге Украины до +22. Температура воздуха ночью будет в районе +3 +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно с прояснениями. Днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Температура воздуха днем прогнозируется от +15 до +17 градусов, а ночью от +5 +7.