ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украину накроет дождь, возможны даже грозы: прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 06 апреля 2024 07:00
UA EN RU
Украину накроет дождь, возможны даже грозы: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будет дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 6 апреля, будет с дождями. Местами возможны даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди накроют почти все области, местами ожидаются грозы. Сухо будет только в юго-восточной части Украины.

Ветер юго-западный (днем в западных областях с переходом на северо-западный), 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут +14 +19 градусов, а на юге Украины до +22. Температура воздуха ночью будет в районе +3 +8 градусов.

Украину накроет дождь, возможны даже грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно с прояснениями. Днем возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Температура воздуха днем прогнозируется от +15 до +17 градусов, а ночью от +5 +7.

Украину накроет дождь, возможны даже грозы: прогноз погоды на сегодня

Пылевая буря

Напомним, на этой неделе Украину накрыли пылевые бури. В воздухе над территорией Украины фиксировали пыль из Сахары. Синоптики предупреждали, что такая концентрация пыли в воздухе может быть опасной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

При этом, по данным Укргидрометцентра, до 10 апреля в Украине не следует ожидать новых пылевых бурь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Войска РФ начали новую волну атак на Бахмутском направлении: карты ISW
Войска РФ начали новую волну атак на Бахмутском направлении: карты ISW
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС