Україну накриє атмосферний фронт з півночі. Якою буде погода завтра

Битий лід на Київському морі

На березі Київського водосховища або як його ще у народі називають Київське море, спостерігалось таке явище як битий лід.

Воно спричинене тонким льодом на поверхні водойми та хвилюванням, яке викидає цей лід на берег. Не несе небезпечних наслідків, хоча водойми у зимовий період є доволі небезпечними.

Зазначимо, що в останній тиждень в Україні тримається відчутний мороз. Зокрема, днями у Карпатах фіксували до 30° морозу.

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