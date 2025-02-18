Сурові погодні умови. В Карпатах фіксують до 30 градусів морозу
На одній з гірських ділянок державного кордону з Румунією фіксують суттєве зниження температури повітря. Прикордонники попереджають про небезпеку для життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецький прикордонний загін у Facebook.
В Карпатах вдень мороз складає 23-25 градусів, вночі очікується до 30 градусів.
Небезпека для життя людей
Як повідомляється, сніг ускладнює пересування дорогами і стежками, що може нести небезпеку для здоров’я та життя людини. Прикордонники закликають не наражати себе на небезпеку та не порушувати кордон.
Минулої доби на Закарпатті прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону разом із співробітниками Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення впродовж восьми годин шукали трьох чоловіків, які заблукали у горах. Дві доби вони блукали, а потім вирішили покликати по допомогу.
Нагадаємо, що 17 лютого 2025 року гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат рекордно низьку температуру повітря. Йдеться про мінус 22 градуси на горі Піп Іван Чорногірський.
Найближчого тижня погода в Україні буде морозною. Найхолоднішими кілька наступних ночей будуть для східних, північно-східних регіонів та Карпат. Найтеплішими регіонами при цьому будуть південь і Закарпаття, де температура повітря може триматись у межах близько нуля градусів. Морозна погода зберігатиметься в Україні впродовж всього наступного тижня. Найбільше снігу зараз "традиційно" у Карпатах: на метеостанціях спостерігалось близько 43 см.