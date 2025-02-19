RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украину накроет атмосферный фронт с севера. Какой будет погода завтра

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 20 февраля, в Украину переместится атмосферный фронт с севера. Поэтому стоит ожидать снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"20 февраля в Украину переместится атмосферный фронт с севера, поэтому ожидается небольшой снег", - говорится в прогнозе.

Однако за фронтом атмосферное давление будет быстро расти, что обусловит днем в большинстве северных и западных областей погоду без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в Карпатах и восточных областях 12-17° мороза; днем 3-8° мороза, на западе и юге страны от 4° мороза до 1° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.

Погода в Украине 20 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Битый лед на Киевском море

На берегу Киевского водохранилища или как его еще в народе называют Киевское море, наблюдалось такое явление как битый лед.

Оно вызвано тонким льдом на поверхности водоема и волнением, которое выбрасывает этот лед на берег. Не несет опасных последствий, хотя водоемы в зимний период довольно опасны.

Отметим, что в последнюю неделю в Украине держится ощутимый мороз. В частности, на днях в Карпатах фиксировали до 30° мороза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день