Украину накроет атмосферный фронт с севера. Какой будет погода завтра

"20 февраля в Украину переместится атмосферный фронт с севера, поэтому ожидается небольшой снег", - говорится в прогнозе.

Однако за фронтом атмосферное давление будет быстро расти, что обусловит днем в большинстве северных и западных областей погоду без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в Карпатах и восточных областях 12-17° мороза; днем 3-8° мороза, на западе и юге страны от 4° мороза до 1° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.



Погода в Украине 20 февраля (facebook.com/UkrHMC)