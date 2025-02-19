Україну накриє атмосферний фронт з півночі. Якою буде погода завтра

Завтра, 20 лютого, в Україну переміститься атмосферний фронт з півночі. Тому варто очікувати сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу. Погода в Україні 20 лютого (facebook.com/UkrHMC)

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, в Карпатах та східних областях 12-17° морозу; вдень 3-8° морозу, на заході та півдні країни від 4° морозу до 1° тепла.

Проте за фронтом атмосферний тиск швидко зростатиме, що зумовить вдень у більшості північних і західних областей погоду без опадів.

"20 лютого в Україну переміститься атмосферний фронт з півночі, тому очікується невеликий сніг", - йдеться в прогнозі.

Битий лід на Київському морі

На березі Київського водосховища або як його ще у народі називають Київське море, спостерігалось таке явище як битий лід.

Воно спричинене тонким льодом на поверхні водойми та хвилюванням, яке викидає цей лід на берег. Не несе небезпечних наслідків, хоча водойми у зимовий період є доволі небезпечними.

Зазначимо, що в останній тиждень в Україні тримається відчутний мороз. Зокрема, днями у Карпатах фіксували до 30° морозу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.