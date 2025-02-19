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Україну накриє атмосферний фронт з півночі. Якою буде погода завтра

Україна, Середа 19 лютого 2025 18:43
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Україну накриє атмосферний фронт з півночі. Якою буде погода завтра Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 20 лютого, в Україну переміститься атмосферний фронт з півночі. Тому варто очікувати сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"20 лютого в Україну переміститься атмосферний фронт з півночі, тому очікується невеликий сніг", - йдеться в прогнозі.

Проте за фронтом атмосферний тиск швидко зростатиме, що зумовить вдень у більшості північних і західних областей погоду без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, в Карпатах та східних областях 12-17° морозу; вдень 3-8° морозу, на заході та півдні країни від 4° морозу до 1° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.
Україну накриє атмосферний фронт з півночі. Якою буде погода завтра
Погода в Україні 20 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Битий лід на Київському морі

На березі Київського водосховища або як його ще у народі називають Київське море, спостерігалось таке явище як битий лід.

Воно спричинене тонким льодом на поверхні водойми та хвилюванням, яке викидає цей лід на берег. Не несе небезпечних наслідків, хоча водойми у зимовий період є доволі небезпечними.

Зазначимо, що в останній тиждень в Україні тримається відчутний мороз. Зокрема, днями у Карпатах фіксували до 30° морозу.

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