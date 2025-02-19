Украину накроет атмосферный фронт с севера. Какой будет погода завтра
Завтра, 20 февраля, в Украину переместится атмосферный фронт с севера. Поэтому стоит ожидать снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"20 февраля в Украину переместится атмосферный фронт с севера, поэтому ожидается небольшой снег", - говорится в прогнозе.
Однако за фронтом атмосферное давление будет быстро расти, что обусловит днем в большинстве северных и западных областей погоду без осадков.
На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в Карпатах и восточных областях 12-17° мороза; днем 3-8° мороза, на западе и юге страны от 4° мороза до 1° тепла.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков.
На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.
Погода в Украине 20 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Битый лед на Киевском море
На берегу Киевского водохранилища или как его еще в народе называют Киевское море, наблюдалось такое явление как битый лед.
Оно вызвано тонким льдом на поверхности водоема и волнением, которое выбрасывает этот лед на берег. Не несет опасных последствий, хотя водоемы в зимний период довольно опасны.
Отметим, что в последнюю неделю в Украине держится ощутимый мороз. В частности, на днях в Карпатах фиксировали до 30° мороза.
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