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Україну накриє антициклон Ziggi. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 18 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 18 червня, в Україну прийде антициклон Ziggi. Завдяки йому погода значно зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Вівторок дасть передихнути від дощів. Тобто, більше в Україні буде сухої погоди, бо антициклон Ziggi постарається (див. карту, - ред)", - розповіла синоптик.

Проте, за її словами, "хвости" атмосферних фронтів зумовлять періодично дощ та грозу у Сумській, Харківській, Волинській, Рівненській та ввечері 18 червня у Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

"Температура повітря починає надолужувати літні можливості. У вівторок очікується +26...+31 градусів, у Сумській, Харківській та Чернігівській областях +23...+26 градусів", - додала синоптик.

У Києві сьогодні переважно без опадів, хіба що ввечері у вівторок можливий дощ з грозою. Температура повітря протягом дня досягне +27 градусів.

Антициклон Ziggi накриє Україну 18 червня (facebook.com/tala.didenko)

Погода протягом тижня в Україні

Тиждень буде теплим, до спеки, хіба що у четвер, 20 червня, короткочасно похолоднішає на півночі, заході України.

"Літо входить у найщедрішу та найтеплішу пору", - констатувала Діденко.

Детальніше про погоду на робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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