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Украину накроет антициклон Ziggi. Синоптик рассказала, какую погоду ждать сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 18 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 18 июня, в Украину придет антициклон Ziggi. Благодаря ему погода значительно изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Вторник даст передохнуть от дождей. То есть больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается (см. карту, - ред)", - рассказала синоптик.

Однако, по ее словам, "хвосты" атмосферных фронтов обусловят периодически дождь и грозу в Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской и вечером 18 июня в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

"Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности. Во вторник ожидается +26...+31 градусов, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях +23...+26 градусов", - добавила синоптик.

В Киеве сегодня преимущественно без осадков, разве что вечером во вторник возможен дождь с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет 27 градусов.

Антициклон Ziggi накроет Украину 18 июня (facebook.com/tala.didenko)

Погода в течение недели в Украине

Неделя будет теплой, до жары, разве что в четверг, 20 июня, кратковременно похолодает на севере, западе Украины.

"Лето входит в самую щедрую и теплую пору", - констатировала Диденко.

Детальнее о погоде на рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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