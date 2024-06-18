Украину накроет антициклон Ziggi. Синоптик рассказала, какую погоду ждать сегодня

"Вторник даст передохнуть от дождей. То есть больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается (см. карту, - ред)", - рассказала синоптик.

Однако, по ее словам, "хвосты" атмосферных фронтов обусловят периодически дождь и грозу в Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской и вечером 18 июня в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

"Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности. Во вторник ожидается +26...+31 градусов, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях +23...+26 градусов", - добавила синоптик.

В Киеве сегодня преимущественно без осадков, разве что вечером во вторник возможен дождь с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет 27 градусов.

Антициклон Ziggi накроет Украину 18 июня (facebook.com/tala.didenko)