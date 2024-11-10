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Україну накриє антициклон. Синоптик розповіла про погоду у перший день нового тижня

Фото: синоптик розповіла, на яку погоду чекати в Україні 11 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні 11 листопада перебуватиме під впливом антициклону. Тому опадів майже не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Понеділок в Україні й надалі під впливом антициклону, тому 11 листопада серйозних опадів не передбачається. Хіба що хвіст атмосферного фронту "черкне" слабким дощем по східній частині", - розповіла вона.

У західних областях, за даними синоптика, передбачаються тумани.

"Температура повітря особливо не міняється. Вночі в Україні +3...-4 градусів, вдень +4....+7 градусів, у південній частині +6....+9, на півдні Криму +10...+12 градусів", - додала Діденко.

Вітер буде східних напрямків, невеликий або помірний.

Погода у Києві та на найближчі дні

У Києві 11 листопада опадів не очікується, вночі +2...+4, вдень +4...+6 градусів. Але вже з 15 листопада опадів в Україні побільшає.
 

Погода в Україні

Листопад - місяць не з теплих. А враховуючи прогноз синоптиків, згідно з яким у листопаді 2024 температура повітря впаде на 5-7 градусів, похолодання, мабуть вже не за горами.

Додамо, що рано-вранці 10 листопада на горі Піп Іван спостерігалися пориви вітру до 12 м/с, а мороз тримався на рівні -4 градусів.

Додамо, що в Україні на 10 вересня синоптики попереджали про сильні тумани. Так, у Києві та області видимість прогнозувалася на рівні не більше 200-500 метрів.

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