Україну накриє антициклон. Синоптик розповіла про погоду у перший день нового тижня

Погода в Україні

Листопад - місяць не з теплих. А враховуючи прогноз синоптиків, згідно з яким у листопаді 2024 температура повітря впаде на 5-7 градусів, похолодання, мабуть вже не за горами.

Додамо, що рано-вранці 10 листопада на горі Піп Іван спостерігалися пориви вітру до 12 м/с, а мороз тримався на рівні -4 градусів.

Додамо, що в Україні на 10 вересня синоптики попереджали про сильні тумани. Так, у Києві та області видимість прогнозувалася на рівні не більше 200-500 метрів.

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