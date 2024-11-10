Украину накроет антициклон. Синоптик рассказала о погоде в первый день новой недели

Погода в Украине

Ноябрь - месяц не из теплых. А учитывая прогноз синоптиков, согласно которому в ноябре 2024 температура воздуха упадет на 5-7 градусов, похолодание, по всей видимости уже не за горами.

Добавим, что ранним утром 10 ноября на горе Поп Иван наблюдались порывы ветра до 12 м/с, а мороз держался на уровне -4 градусов.

Добавим, что в Украине на 10 сентября синоптики предупреждали о сильных туманах. Так, в Киеве и области видимость прогнозировалась на уровне не больше 200-500 метров.

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