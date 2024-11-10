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Украину накроет антициклон. Синоптик рассказала о погоде в первый день новой недели

Фото: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине 11 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине 11 ноября будет находиться под влиянием антициклона. Потому осадков почти не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Понедельник в Украине и дальше под влиянием антициклона, поэтому 11 ноября серьезных осадков не предвидится. Разве что хвост атмосферного фронта "черкнет" слабым дождем по восточной части", - рассказала она.

В западных областях, по данным синоптика, вероятны туманы.

"Температура воздуха особо не меняется. Ночью в Украине +3...-4 градусов, днем ​​+4...+7 градусов, в южной части +6...+9, на юге Крыма +10... +12 градусов", - добавила Диденко.

Ветер будет восточных направлений, небольшой или умеренный.

Погода в Киеве и на ближайшие дни

В Киеве 11 ноября осадков не ожидается, ночью +2...+4, днем ​​+4...+6 градусов. Но уже с 15 ноября осадков в Украине станет больше.

Погода в Украине

Ноябрь - месяц не из теплых. А учитывая прогноз синоптиков, согласно которому в ноябре 2024 температура воздуха упадет на 5-7 градусов, похолодание, по всей видимости уже не за горами.

Добавим, что ранним утром 10 ноября на горе Поп Иван наблюдались порывы ветра до 12 м/с, а мороз держался на уровне -4 градусов.

Добавим, что в Украине на 10 сентября синоптики предупреждали о сильных туманах. Так, в Киеве и области видимость прогнозировалась на уровне не больше 200-500 метров.

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