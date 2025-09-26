UA

Україну накриє антициклон: синоптик дала прогноз на сьогодні та вихідні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 25 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У п’ятницю, 26 вересня, майже на всій території України пануватиме суха та сонячна погода. Причиною є антициклон Petralilly, центр якого розташувався над Балтикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

"Антициклон зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду", - зазначила вона.

Водночас синоптик попередила, що вже у неділю атмосферні фронти з північного сходу можуть принести дощі на північ країни, але це явище буде тимчасовим.

Температура вдень становитиме до +16 градусів, на півдні до +18. Місцями на півночі, заході, у центрі та на північному сході прогнозувались заморозки на ґрунті.

У Києві 26 вересня переважатиме суха та сонячна прохолодна погода. Вночі температура становитиме до +5 градусів, на околицях можливі заморозки на ґрунті.

Вдень у столиці прогнозують до +15 градусів.

Синоптик додала, що подібна погода утримається і в суботу, проте вже в неділю атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ у Києві.

"Але ненадовго", - підсумувала вона.

Раніше ми писали про те, що з 24 вересня, в Україні кардинально зміниться погода. Після тепла прийдуть дощі, похолодання та навіть можливі заморозки в окремих регіонах.

