Общество Образование Деньги Изменения

Украину накроет антициклон: синоптик дала прогноз на сегодня и выходные

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 25 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 26 сентября, почти на всей территории Украины будет царить сухая и солнечная погода. Причиной является антициклон Petralilly, центр которого расположился над Балтикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

"Антициклон обусловит практически повсеместно в Украине сухую и днем солнечную погоду", - отметила она.

В то же время синоптик предупредила, что уже в воскресенье атмосферные фронты с северо-востока могут принести дожди на север страны, но это явление будет временным.

Температура днем составит до +16 градусов, на юге до +18. Местами на севере, западе, в центре и на северо-востоке прогнозировались заморозки на почве.

В Киеве 26 сентября будет преобладать сухая и солнечная прохладная погода. Ночью температура составит до +5 градусов, в окрестностях возможны заморозки на почве.

Днем в столице прогнозируют до +15 градусов.

Синоптик добавила, что подобная погода сохранится и в субботу, однако уже в воскресенье атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождь в Киеве.

"Но ненадолго", - подытожила она.

 

Ранее мы писали о том, что с 24 сентября, в Украине кардинально изменится погода. После тепла придут дожди, похолодание и даже возможны заморозки в отдельных регионах.

ГидрометцентрПогода в Украине