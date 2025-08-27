Україну накриє антициклон Mareike: що буде з погодою завтра

Погода в Україні

За словами синоптика, вітер переходитиме на південний та південно-східний напрямки, і, відповідно, температура повітря почне підвищуватися.

28 серпня у більшості областей України протягом дня очікується +25…+29 °C, на півдні та заході місцями до +30 °C, на Сумщині та Чернігівщині +20…+23 °C.

Погода у Києві

У столиці 28 серпня передбачається суха сонячна тепла погода з температурою близько +25 °C.

Діденко показала карту, яка ілюструє, як рухатиметься антициклон Mareike по території України.

Погода до кінця тижня

Як розповіла синоптик, надалі в Україні стане ще тепліше. Впродовж п’ятниці, суботи та неділі, 29–31 серпня, практично повсюди очікується спека до +28…+32 °C, на півдні та сході в окремих районах до +32…+34 °C.

Послаблення спеки орієнтовно передбачається з 4 вересня, на півдні – з 7–8 вересня.

Попередній прогноз на 1 вересня: в Україні переважно сухо, лише на заході можливі локальні короткі дощі. У північних та західних областях +26…+29 °C, у центрі та на півдні +28…+33 °C, на сході +32…+35 °C.