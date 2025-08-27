Украину накроет антициклон Mareike: что будет с погодой завтра

Погода в Украине

По словам синоптика, ветер будет переходить на южное и юго-восточное направления, и, соответственно, температура воздуха начнет повышаться.

28 августа в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+29 °C, на юге и западе местами до +30 °C, на Сумщине и Черниговщине +20...+23 °C.

Погода в Киеве

В столице 28 августа предполагается сухая солнечная теплая погода с температурой около +25 °C.

Диденко показала карту, которая иллюстрирует, как будет двигаться антициклон Mareike по территории Украины.

Погода до конца недели

Как рассказала синоптик, в дальнейшем в Украине станет еще теплее. В течение пятницы, субботы и воскресенья, 29-31 августа, практически повсеместно ожидается жара до +28...+32 °C, на юге и востоке в отдельных районах до +32...+34 °C.

Ослабление жары ориентировочно предполагается с 4 сентября, на юге - с 7-8 сентября.

Предварительный прогноз на 1 сентября: в Украине преимущественно сухо, лишь на западе возможны локальные короткие дожди. В северных и западных областях +26...+29 °C, в центре и на юге +28...+33 °C, на востоке +32...+35 °C.