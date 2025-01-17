В Україну може прийти потепління до +20 градусів: синоптик розповіла, коли очікувати

За її словами, 30 січня в Україні очікується до +10 +15 градусів, у Києві, ймовірно, теж до +15.

На південному заході стовпчики термометрів можуть показати до +20 градусів. При цьому у східних областях прогнозується лише +5 +9 градусів.

Синоптик наголосила, що це попередній та орієнтовний прогноз.

Фото: в Україну 30 січня прийде потепління (t.me/PohodaNatalka)

Прогноз погоди на завтра

Діденко зазначила, що 17-18 січня в Україні опадів не очікується. Проте передбачається сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря в Україні вночі близько нуля градусів, а вдень +1 +6 градусів.

У Києві в суботу та неділю буде вітряно, пориви до 15-18 метрів за секунду, але без опадів. Стовпчики термометрів в столиці вдень покажуть +2 +4 градуси.