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В Україну може прийти потепління до +20 градусів: синоптик розповіла, коли очікувати

Фото: в Україну може прийти значне потепління (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Потепління в Україну може прийти 30 січня. За прогнозами синоптиків, температура повітря очікується до +20 градусів в деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко в Telegram.

За її словами, 30 січня в Україні очікується до +10 +15 градусів, у Києві, ймовірно, теж до +15.

На південному заході стовпчики термометрів можуть показати до +20 градусів. При цьому у східних областях прогнозується лише +5 +9 градусів.

Синоптик наголосила, що це попередній та орієнтовний прогноз.

Фото: в Україну 30 січня прийде потепління (t.me/PohodaNatalka)

Прогноз погоди на завтра

Діденко зазначила, що 17-18 січня в Україні опадів не очікується. Проте передбачається сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря в Україні вночі близько нуля градусів, а вдень +1 +6 градусів.

У Києві в суботу та неділю буде вітряно, пориви до 15-18 метрів за секунду, але без опадів. Стовпчики термометрів в столиці вдень покажуть +2 +4 градуси.

 

Як повідомляли синоптики, 2024 рік став найтеплішим роком у Києві за всю історію спостережень. Середньорічна температура була +11,4 градуса.

Нагадаємо, на початку року відразу у шести містах України зафіксували температурні рекорди.

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