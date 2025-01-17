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В Украину может прийти потепление до +20 градусов: синоптик рассказала, когда ожидать

Фото: в Украину может прийти значительное потепление (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Потепление в Украину может прийти 30 января. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ожидается до +20 градусов в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

По ее словам, 30 января в Украине ожидается до +10 +15 градусов, в Киеве, вероятно, тоже до +15.

На юго-западе столбики термометров могут показать до +20 градусов. При этом в восточных областях прогнозируется лишь +5 +9 градусов.

Синоптик подчеркнула, что это предварительный и ориентировочный прогноз.

Фото: в Украину 30 января придет потепление (t.me/PohodaNatalka)

Прогноз погоды на завтра

Диденко отметила, что 17-18 января в Украине осадков не ожидается. Однако будет сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в Украине ночью около нуля градусов, а днем +1 +6 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье будет ветрено, порывы до 15-18 метров за секунду, но без осадков. Столбики термометров в столице днем покажут +2 +4 градуса.

 

 

Как сообщали синоптики, 2024 год стал самым теплым годом в Киеве за всю историю наблюдений. Среднегодовая температура была +11,4 градуса.

Напомним, в начале года сразу в шести городах Украины зафиксировали температурные рекорды.

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