В Украину может прийти потепление до +20 градусов: синоптик рассказала, когда ожидать

По ее словам, 30 января в Украине ожидается до +10 +15 градусов, в Киеве, вероятно, тоже до +15.

На юго-западе столбики термометров могут показать до +20 градусов. При этом в восточных областях прогнозируется лишь +5 +9 градусов.

Синоптик подчеркнула, что это предварительный и ориентировочный прогноз.

Фото: в Украину 30 января придет потепление (t.me/PohodaNatalka)

Прогноз погоды на завтра

Диденко отметила, что 17-18 января в Украине осадков не ожидается. Однако будет сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в Украине ночью около нуля градусов, а днем +1 +6 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье будет ветрено, порывы до 15-18 метров за секунду, но без осадков. Столбики термометров в столице днем покажут +2 +4 градуса.