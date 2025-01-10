У 6 містах України зафіксували температурні рекорди: де було найтепліше

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку температурних рекордів, зафіксованих нещодавно у деяких містах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких містах України зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, температурні рекорди у деяких містах було зафіксовано впродовж четверга, 9 січня 2025 року.

Уточнюється, що денні максимуми в деяких областях України "знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".

Виходячи з оприлюдненої карти, денні температурні максимуми було встановлено у 6 містах:

у Вінниці - 8,6°С

у Кропивницькому - 10,4°С

у Кривому Розі - 12,0°С

у Миколаєві - 13,0°С

в Івано-Франківську - 13,1°С

у Херсоні - 13,4°С

Температурні рекорди 9 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC

Зазначимо, що впродовж поточної доби, 10 січня, українцям обіцяли хмарну погоду, з проясненнями.

Дощ прогнозували у північних, Вінницькій та Черкаській областях. На заході країни - дощ із мокрим снігом. На Закарпатті та у Карпатах - значні опади. На решті території України - без істотних опадів.

Вітер - південний, із переходом на західний, 7-12 м/с (у західних областях - пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с).

Температуру вдень у західних та північних областях прогнозували на рівні від 4 до 9 градусів вище нуля. На решті території - від 8 до 13 градусів за Цельсієм.

У Криму вдень 11-16°C.

Прогноз погоди від УкрГМЦ на 10 січня 2025 року (карта: facebook.com/UkrHMC)