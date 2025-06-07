Україну масштабно атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Повітряні удари росіян

Вдень у суботу, 7 червня, російські терористи вдарили керованими авіабомбами по двох районах Харкова. Внаслідок атаки загинула жінка, було пошкоджено дитячу залізницю, житлові будинки та господарські споруди.

Додамо, що минулої ночі агресор обстріляв Харків керованими авіабомбами, ракетою і "Шахедами". У місті пролунало більше 50 вибухів, зафіксовані численні руйнування. Є загиблі та поранені.

Також вдень у суботу росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій області, загинули як мінімум троє людей.

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