Украину масштабно атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Первый беспилотник был обнаружен в Николаевской области около 21:40, он направлялся на север в сторону Кривого Рога.

В 22:08 военные сообщили, что вражеские БПЛА двигались в Николаевской области, пересекали реку Днепр вблизи Берислава.

В 22:39 группа дронов двигалась в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

В 22:53 вражеские беспилотники двигались на север в направлении Кировоградской области, западнее Кривого Рога.

В 23:43 военные сообщили о вхождении группы ударных БПЛА в Харьковскую и Сумскую области.

Кроме того, вражеские дроны двигались:

на севере Николаевской области в направлении Кировоградской области;

новая группа на границе Херсонской и Николаевской областей, движение на север.

В 23:58 Воздушные силы сообщили о движении новой группы ударных БПЛА на востоке Харьковской области, курс на запад.

В 00:17 был обнаружен ударный беспилотник на юге Винницкой области.

В 00:20 вражеские дроны двигались:

две группы в центре и на западе Харьковской области, курс на запад;

еще одна группа на границе Николаевской и Кировоградской областей.

По состоянию на 00:17 карта воздушных тревог Украины выглядела так: