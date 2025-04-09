UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Фото: російський агресор запустив у напрямку України ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи масштабно атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші безпілотники почали залітати у повітряний простір України після 20:00 зі сходу та півдня.

Згодом у Дніпрі та Харкові пролунала серія вибухів. На місці прильотів виникли пожежі.

Пізніше сили ППО збили усі ворожі повітряні цілі.

Однак о 00:27 військові повідомили про входження нових груп ударних БпЛА через Херсонську область у напрямку Дніпропетровської області. Згодом повідомили про рух дронів у напрямку Кривого Рога.

Також декілька ударних БпЛА зайшли в Україну з північного сходу та направляються до міста Суми.

Станом на 01:22 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні атаки Росії

Армія РФ продовжує атакувати населені пункти України ударними дронами, керованими авіабомбами та балістичними ракетами.

Зокрема, російські загарбники масштабно атакували дронами Харків. У місті були зафіксовані 20 вибухів та виникли пожежі, є постраждалі.

Також загарбники вдарили дронами по Дніпру. У місті спалахнули пожежі та є постраждалі.

Вдень 8 квітня російські загарбники вдарили балістикою по базі відпочинку в Харківській області. Дивом ніхто не постраждав.

За даними Повітряних сил, минулої ночі, росіяни випустили в напрямку України понад 40 БпЛА різних типів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів