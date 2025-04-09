Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Перші безпілотники почали залітати у повітряний простір України після 20:00 зі сходу та півдня.

Згодом у Дніпрі та Харкові пролунала серія вибухів. На місці прильотів виникли пожежі.

Пізніше сили ППО збили усі ворожі повітряні цілі.

Однак о 00:27 військові повідомили про входження нових груп ударних БпЛА через Херсонську область у напрямку Дніпропетровської області. Згодом повідомили про рух дронів у напрямку Кривого Рога.

Також декілька ударних БпЛА зайшли в Україну з північного сходу та направляються до міста Суми.

Станом на 01:22 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)