Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Ввечері 25 листопада Росія знову масштабно атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Атака безпілотниками триває вже кілька годин. Моніторингові канали повідомляють, що в повітряному просторі України понад 40 ворожих БпЛА. Згідно з прогнозами, очікується понад 100 дронів.
Станом на 22:16:
О 22:33 повідомлялося про входження нових груп ударних безпілотників до Сумської області в районі Шостки.
О 22:50 військові повідомили про кілька груп ударних БпЛА з Одеської області в напрямку Вінницької області.
Крім того, більше десяти груп дронів рухаються через Сумську курсом на Полтавську та Чернігівську області.
В напрямку Київської області на даний момент рухається близько 20 БпЛА.
Оновлено 23:32
Моніторингові канали повідомляють про близько 45 "Шахедів" у небі України.
Оновлено 00:05
Військові повідомляють про рух ударних дронів з Хмельницької у напрямку Тернопільської області.
Також БпЛА виявлені у передмісті Черкас.
Кілька ударних безпілотників кружляють над Києвом.
Оновлено 0:27
У Київській області зафіксовано понад 10 груп ударних БпЛА. Найбільша загроза для Києва, Борисполя, Фастова, Василькова, Білої Церкви.
Станом на 00:11 мапа повітряних тривог України виглядає так:
Після дозволу США та деяких країн Європи завдавати ракетами західного виробництва ударів по території РФ, загарбники частіше і масштабніше почали обстрілювати територію України дронами-камікадзе, ракетами і керованими авіабомбами.
Ввечері 25 листопада о 21:46 через атаку дронів було оголошено повітряну тривогу в Києві.
Минулої ночі росіяни випустили в напрямку України 145 ударних БпЛА.
Крім того, вранці агресор вдарив балістичними ракетами по Одесі. Внаслідок атаки постраждалі цивільні люди.
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