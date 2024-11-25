Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Атака безпілотниками триває вже кілька годин. Моніторингові канали повідомляють, що в повітряному просторі України понад 40 ворожих БпЛА. Згідно з прогнозами, очікується понад 100 дронів.

Станом на 22:16:

військові повідомляли про рух кількох груп "Шахедів" у Сумській області курсом на захід.

у Чернігівській області дрони рухаються в напрямку Київської області. Є загроза для Прилук і Славутича.

у Київській області БпЛА рухаються в районі Білої Церкви, Обухова та у передмісті Києва.

у Черкаській області загроза дронів для Черкас, Умані та Сміли.

у Кіровоградській області група "Шахедів" рухається курсом на Олександрію.

у Миколаївській області кілька груп безпілотників рухаються північно-західним курсом.

в Одеській області БпЛА рухаються вздовж кордону з Молдовою у напрямку Вінницької області.

у Дніпропетровській області дрони прямують у напрямку Кам'янського.

О 22:33 повідомлялося про входження нових груп ударних безпілотників до Сумської області в районі Шостки.

О 22:50 військові повідомили про кілька груп ударних БпЛА з Одеської області в напрямку Вінницької області.

Крім того, більше десяти груп дронів рухаються через Сумську курсом на Полтавську та Чернігівську області.

В напрямку Київської області на даний момент рухається близько 20 БпЛА.

Оновлено 23:32

У Сумській області кілька десятків ударних безпілотників. Більшість тримають курс на захід.

У Чернігівській області дрони переважно на півдні області, рухаються курсом на Київську область.

У Київській області є загроза атак для Броварів, Білої Церкви та Києва.

У Черкаській області кілька груп безпілотників перелітають до Київської області. Також кілька дронів біля Умані.

Також дрони рухаються на півночі Полтавської області. Курс у напрямку Київської області.

Крім того, БпЛА виявлені на північ від Житомира.

В Одеській та Миколаївській областях кілька груп летять на північ.

Кілька груп ударних БпЛА у напрямку Кам'янця-Подільського Хмельницької області.

Моніторингові канали повідомляють про близько 45 "Шахедів" у небі України.

Оновлено 00:05

Військові повідомляють про рух ударних дронів з Хмельницької у напрямку Тернопільської області.

Також БпЛА виявлені у передмісті Черкас.

Кілька ударних безпілотників кружляють над Києвом.

Оновлено 0:27

У Київській області зафіксовано понад 10 груп ударних БпЛА. Найбільша загроза для Києва, Борисполя, Фастова, Василькова, Білої Церкви.

Станом на 00:11 мапа повітряних тривог України виглядає так: