Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Атака беспилотниками продолжается уже несколько часов. Мониторинговые каналы сообщают, что в воздушном пространстве Украины более 40 вражеских БпЛА. Согласно прогнозам, ожидается более 100 дронов.

По состоянию на 22:16:

военные сообщали о движении нескольких групп "Шахедов" в Сумской области курсом на запад.

в Черниговской области дроны движутся в направлении Киевской области. Есть угроза для Прилук и Славутича.

в Киевской области БпЛА движутся в районе Белой Церкви, Обухова и в пригороде Киева.

в Черкасской области угроза дронов для Черкасс, Умани и Смелы.

в Кировоградской области группа "Шахедов" движется курсом на Александрию.

в Николаевской области несколько групп беспилотников движутся северо-западным курсом.

в Одесской области БпЛА движутся вдоль границы с Молдовой в направлении Винницкой области.

в Днепропетровской области дроны направляются в направлении Каменского.

В 22:33 сообщалось о вхождении новых групп ударных беспилотников в Сумскую область в районе Шостки.

В 22:50 военные сообщили о нескольких группах ударных БпЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.

Кроме того, более десяти групп дронов движутся через Сумскую курсом на Полтавскую и Черниговскую области.

В направлении Киевской области на данный момент движется около 20 БпЛА.

Обновлено 23:32

В Сумской области несколько десятков ударных беспилотников. Большинство держат курс на запад.

В Черниговской области дроны преимущественно на юге области, движутся курсом на Киевскую область.

В Киевской области есть угроза атак для Броваров, Белой Церкви и Киева.

В Черкасской области несколько групп беспилотников перелетают в Киевскую область. Также несколько дронов возле Умани.

Также дроны движутся на севере Полтавской области. Курс в направлении Киевской области.

Кроме того, БпЛА обнаружены к северу от Житомира.

В Одесской и Николаевской областях несколько групп летят на север.

Несколько групп ударных БпЛА в направлении Каменца-Подольского Хмельницкой области.

Мониторинговые каналы сообщают об около 45 "Шахедах" в небе Украины.

По состоянию на 23:26 карта воздушных тревог Украины выглядит так: