Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Вечером 25 ноября Россия снова масштабно атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Атака беспилотниками продолжается уже несколько часов. Мониторинговые каналы сообщают, что в воздушном пространстве Украины более 40 вражеских БпЛА. Согласно прогнозам, ожидается более 100 дронов.
По состоянию на 22:16:
В 22:33 сообщалось о вхождении новых групп ударных беспилотников в Сумскую область в районе Шостки.
В 22:50 военные сообщили о нескольких группах ударных БпЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.
Кроме того, более десяти групп дронов движутся через Сумскую курсом на Полтавскую и Черниговскую области.
В направлении Киевской области на данный момент движется около 20 БпЛА.
Обновлено 23:32
Мониторинговые каналы сообщают об около 45 "Шахедах" в небе Украины.
По состоянию на 23:26 карта воздушных тревог Украины выглядит так:
После разрешения США и некоторых стран Европы наносить ракетами западного производства удары по территории РФ, захватчики чаще и масштабнее начали обстреливать территорию Украины дронами-камикадзе, ракетами и управляемыми авиабомбами.
Вечером 25 ноября в 21:46 из-за атаки дронов была объявлена воздушная тревога в Киеве.
Прошлой ночью россияне выпустили в направлении Украины 145 ударных БпЛА.
Кроме того, утром агрессор ударил баллистическими ракетами по Одессе. В результате атаки пострадали гражданские люди.
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